25 febbraio 2019- 13:51 Sardegna: Di Maio, 'confronto amministrative-politiche come pere con mele'

Roma, 25 feb. (AdnKronos) - Paragonare i risultati delle amministrative alle politiche "è come confrontare le pere con le mele". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio, commentando i risultati elettorali in Sardegna nel piazzale antistante Palazzo Chigi. "Noi siamo positivi - assicura - perché in questo momento, per la prima volta nella storia della regione Sardegna, entriamo con diversi consiglieri regionali. Questo è per noi un dato importante perché lì non c'eravamo, eravamo a zero a livello regionale".