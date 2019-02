25 febbraio 2019- 13:47 Sardegna: Di Maio, 'M5S vivo e vegeto, governo va avanti'

Roma, 25 feb. (AdnKronos) - "Il M5S è vivo e vegeto e va avanti, in regione Sardegna come a livello nazionale. Io non vedo nessun problema, per il governo non cambia niente: è al lavoro sui dossier più importanti". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio commentando nel piazzale antistante palazzo Chigi i risultati elettorali in Sardegna.