10 dicembre 2018- 18:21 Sardegna: Di Maio vede candidato M5S, in bocca a lupo a Desogus

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - Incontro oggi a Roma tra Luigi Di Maio e il candidato M5S in Sardegna Francesco Desogus. A postare su Facebook un selfie dell'incontro è lo stesso vicepremier con un in bocca al lupo al candidato governatore pentastellato e una promessa: "Ci vediamo presto in Sardegna!".