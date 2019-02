25 febbraio 2019- 18:53 Sardegna: Fitto, 'cresce Fdi, costruiamo seconda gamba centrodestra'

Roma, 25 feb. (AdnKronos) - “Dopo Abruzzo le Regionali in Sardegna confermano che centrodestra unito è vincente Ma dato evidente è crescita di Fdi. Con Giorgia Meloni stiamo costruendo davvero la seconda gamba del centrodestra per contare di più in Europa e ritornare al governo dell'Italia”. Lo scrive su Twitter Raffaele Fitto, presidente di Direzione Italia.