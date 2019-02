26 febbraio 2019- 13:56 Sardegna: Ist. Cattaneo, 'crollo M5S da allarme rosso, centrosinistra torna in partita'

Roma, 26 feb. (AdnKronos) - "Vittoria del centrodestra, soprattutto grazie a Lega, liste civiche e autonomiste. Crollo per il M5s oltre lo 'sgonfiamento fisiologico' nel voto locale. Sconfitta per il centrosinistra, ma che torna competitivo". Questa la sintesi estrema dello studio dell'Istituto Cattaneo sui flussi elettorali in Sardegna. Un voto che, come per le recenti regionali in Abruzzo, "assume una rilevanza politica che va oltre i confini della singola regione" sia per la vicenda dei pastori che per "la partecipazione diretta alla campagna elettorale di importanti leader politici". Per il Cattaneo sono "quattro le lezioni" che si possono trarre dal voto sardo. Innanzitutto, "in linea con le ultime regionali, la coalizione di centrodestra risulta anche in Sardegna lo schieramento politico maggiormente in sintonia con le preferenze degli elettori italiani". Secondo: "Anche il voto in Sardegna consegna al M5s un risultato decisamente deludente, che non solo conferma le note difficoltà dei cinquestelle nelle competizioni locali, ma indica una battuta d’arresto che potrebbe trasformarsi in una crisi politica, prima che organizzativa, del partito di Di Maio". Terzo: "L’andamento del voto per lo schieramento di centrosinistra è speculare rispetto a quello del M5s. Infatti, i partiti di centrosinistra, soprattutto il Pd, possiedono ancora una rete di amministratori e strutture presenti a livello territoriale, in grado di mobilitare il proprio elettorato nelle consultazioni locali". Infine, "da un punto di vista generale, il sistema partitico in Sardegna si è caratterizzato per una elevata frammentazione che "è stata però, contenuta dalla presenza di due ampie coalizioni elettorali che, nel contesto sardo così come in quello abruzzese, hanno riproposto un 'tradizionale' bipolarismo coalizionale tra centrodestra e centrosinistra".