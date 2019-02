25 febbraio 2019- 18:16 Sardegna: Martina, 'non bastano coalizioni, serve Pd riformista'

Roma, 25 feb. (AdnKronos) - “Ora in molti si prenderanno meriti sui risultati in Abruzzo e Sardegna per l’avanzamento che abbiamo avuto come coalizione rispetto alle politiche. Riprendiamo una logica bipolare ma attenzione: questi dati sono punti di partenza, non di arrivo. Io a quelle coalizioni ho lavorato con Zedda e Legnini in questi mesi da segretario e so l’importante avanzamento che abbiamo avuto ma bisogna fare ancora di più. Il centrosinistra deve ripensarsi profondamente. E se non c’è il rilancio della vocazione riformista, aperta e inclusiva del Pd, nessuna nostra tradizionale coalizione può bastare contro questa destra”. Così il candidato alla segreteria del Partito democratico Maurizio Martina, commentando il risultato elettorale in Sardegna.