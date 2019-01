21 gennaio 2019- 16:40 Sardegna: Misiani (Pd), 'affluenza bassissima ma vittoria Frailis è segnale'

Milano, 21 gen. (AdnKronos) - La vittoria del candidato di centrosinistra Andrea Frailis alle suppletive di Cagliari è "avvenuta in quadro di bassissima affluenza" e per questo "non bisogna eccedere nel trionfalismo". Tuttavia rappresenta "un segnale di maggior mobilitazione del nostro elettorato rispetto a quello del centrodestra e del M5s". Lo dice all'Adnkronos Antonio Misiani, capogruppo del Pd in commissione Bilancio, al Senato.