21 febbraio 2019- 10:30 Sardegna: Salvini, 'inizio giornata con operai Portovesme traditi da sinistra'

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - "Ho deciso di iniziare la mia giornata dalla Portovesme, è la prova che ci può essere industria in Sardegna". Così Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Iglesias, dove è salito "su una seggiola, alla vecchia maniera", davanti alla folla accorsa ad ascoltarlo."Laggiù ci sono tre che cantano 'Bella ciao': andate a Sanremo l'anno prossimo o Italia's got talent... Ma non ti fai tristezza col pugno chiuso nel 2019? Dedico a queste nostalgiche comuniste - prosegue il vicepremier e leader della Lega - a un operaio che ho incontrato adesso a Portovesme Srl e mi ha detto: 'io ho sempre votato a sinistra, ma domenica voto Lega perché la sinistra gli operai li ha traditi'. Ormai i compagni stanno coi banchieri piuttosto che con gli operai e i pastori, e noi stiamo con operai e pastori". Salvini chiude il suo breve intervento tra gli applausi e manda "un abbraccio hai ragazzi che hanno pigiato per essere qui in piazza oggi, e un abbraccio alle vostre prof, soprattutto se sono di sinistra".