23 novembre 2018- 13:30 Sardegna: Salvini, no M5S a metano? A Italia e sardi servono sì

Roma, 23 nov. (AdnKronos) - "A me interessa che in Sardegna arrivi il metano come nel resto del mondo sviluppato. Io sono per sì, non sono per i no. Sul metano e su tutto il resto. L'Italia e la Sardegna hanno bisogno di sì. Si trovi il modo migliore, ma in Sardegna il metano ci deve arrivare". Lo ha detto Matteo Salvini alla presentazione del 34esimo Congresso del Partito Sardo d’Azione rispondendo a una domanda sul metano in Sardegna, questione che vede i 5 Stelle contrari.