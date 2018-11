23 novembre 2018- 13:11 Sardegna: Salvini, non ho nome candidato governatore centrodestra

Roma, 23 nov. (AdnKronos) - "L'aria del cambiamento che si respira a Cagliari e in Sardegna è evidente, che la sinistra ha fallito è evidente. Se toccherà a noi, non bisognerà assolutamente sbagliare perchè quello che scrivi nel programma elettorale, lo devi attuare". Lo ha detto Matteo Salvini alla presentazione del 34esimo Congresso del Partito Sardo d’Azione. "Deluderò i giornalisti: non porto in dote il nome del candidato governatore che non viene indicato nè da Milano nè da Roma, ma sarà la Sardegna a scegliere. Ho chiesto agli amici del centrodestra di scommettere sul futuro, l'esperienza fondamentale, però non dobbiamo lasciare appiglio neanche a mezza discussione da parte degli altri, sul fatto che le liste che sosterranno la Lega e il candidato governatore della Lega non siano trasparenti, al di sopra di ogni sospetto".