8 gennaio 2019- 18:09 Sardegna: venerdì e sabato prime tappe Di Maio

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - Weekend di campagna elettorale in Sardegna per il vicepremier e ministro Luigi Di Maio. Venerdì prossimo il capo politico dei 5 Stelle sarà alle 18 a Porto Torres, per un incontro con i cittadini sul progetto del Reddito Energetico. All'appuntamento, in Piazza Umberto I, prenderà parte anche il ministro dei Rapporti col Parlamento Riccardo Fraccaro. Sabato alle 11 Di Maio sarà a Oristano per incontrare gli allevatori e i pastori del territorio presso l'Agriturismo Fattoria Cuscusa; alle 16 vedrà i lavoratori dell'ex Alcoa fuori dall'azienda, a Portovesme; infine alle 19 Di Maio sarà a Cagliari, per incontrare i cittadini in Piazza Garibaldi insieme al candidato presidente M5S per la Regione Sardegna Francesco Desogus.