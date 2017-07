SASSARI, CADE ULTRALEGGERO: 2 MORTI CARBONIZZATI

15 luglio 2017- 17:37

Sassari, 15 lug. (AdnKronos) - Sono stati identificati i corpi del pilota e della passeggera dell'aereo biposto che si è schiantato stamani alle 11,40 sulla scogliera della Costa Paradiso, in provincia di Sassari, tra Vignola e Trinità d'Agultu (Ss). Si tratta di un 63enne e di una 53enne che stavano arrivando in Sardegna proveniente da Verona. Il pilota era il titolare di una ditta a Lugagnano, frazione di Sona (Vr) che si occupa di prevenzione degli incendi. L'aereo, dopo la traversata del Tirreno, era in procinto di atterrare al campo di volo di Vignola, quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale e delle autorità aeronautiche, ha perso quota, ha iniziato a beccheggiare a 30 metri dal suolo (probabilmente per il forte maestrale), per poi schiantarsi sulle rocce a pochi metri dalla Strada Provinciale 90, dove stava operandola Polizia Stradale. I due viaggiavano insieme ad un altro aereo,sempre proveniente da Verona. Sul posto il magistrato di Tempio Pausania, Cristina Carunzio, e il medico legale.