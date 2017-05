SATISPAY: CEO, NON TEMIAMO APPLE PAY, SARà ACCELERATORE PAGAMENTI ALTERNATIVI (2)

19 maggio 2017- 15:23

(AdnKronos) - Satispay non consiste solo nell'appoggiare un telefono a un Pos. "Con noi l'utente apre un'applicazione e vede chi accetta questo tipo di pagamento: di fatto, abbiamo creato una community. Gli esercenti possono lanciare promozioni e eventi di 'loyalty' (basati sulla fedeltà del cliente, ndr) perché vedono che portano nuovi clienti. Noi - conclude - diamo servizi a valore aggiunto". Con 3 mln di euro di transazioni al mese, in crescita questo mese del 40% sul mese scorso, Satispay è arrivata ormai in tutte le regioni di Italia. La prima per distribuzione degli esercenti è il Piemonte. Seguono Lombardia, Emilia Romagna, Veneto. "Ma stiamo diventando forti anche in Puglia, nelle Marche e su Roma". Tra i brand convinti dell'esperienza Satispay ci sono Benetton, Caffè Vergnano, Carrera Jeans, Domino’s Pizza, Grom, MyChef, Old Wild West, Total Erg, Kasanova, Wiener Haus e Repsol.