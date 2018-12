5 dicembre 2018- 15:21 Satispay: lancia 'Donazioni' sull'app, partnership con Fondazione Telethon

Milano, 5 dic. (AdnKronos) - Dopo i risparmi, Satispay lancia il servizio 'Donazioni', uno strumento per sostenere il Terzo Settore. L'occasione è la partnership con Fondazione Telethon, punto di riferimento per la lotta contro le malattie genetiche rare a cui Satispay si affiancherà per contribuire alla raccolta fondi della campagna 2018 #Presente. "È la prima volta in assoluto che avviamo la raccolta delle donazioni anche nelle piazze affiancando al classico contante una soluzione digitale", spiega Alessandro Betti, Direttore Raccolta Fondi di Fondazione Telethon. La donazione sull'applicazione è semplice e veloce: cliccando sul bottone si potrà decidere quanto devolvere alla causa di Telethon digitando l’importo e selezionando invia."Il lancio del Servizio Donazioni per noi ha un significato speciale. Tutto quello che siamo e rappresentiamo oggi è partito dallo studio di un metodo semplice per la raccolta fondi nel Terzo Settore, cercando di abbattere costi insostenibili per le piccole no profit e, soprattutto, il tasso di dispersione dei donatori, spesso frenati dall’idea di dover fare un bonifico", sottolinea il ceo di Satispay, Alberto Dalmasso. "Essere al fianco di Fondazione Telethon è per noi un grande privilegio". Tutto il mondo del Terzo Settore, già rappresentato in Satispay con centinaia di realtà no profit che hanno inserito il sistema di pagamento tra i metodi di raccolta online, da oggi avrà quindi un canale in più per farsi conoscere.