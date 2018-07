10 luglio 2018- 17:48 Saxa Gres: lancia bond da 75 mln per investitori professionali (3)

(AdnKronos) - La società basa il suo modello di business su un portfolio di prodotti molto specializzati e su un insieme di clienti selezionato (grandi player come Villeroy & Boch, Kronos, Rondine Ceramiche), un approccio b2b che permette di distribuire la merce e raccogliere i pagamenti in modo veloce ed efficiente.L’altra grande frontiera di mercato per il Grestone è poi quella delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali, che hanno costantemente bisogno di pavimentare e manutenere i loro spazi pubblici. Il meccanismo del Green Public Procurement, inoltre, concede un vantaggio significativo nelle gare pubbliche a quei materiali prodotti attraverso il riutilizzo di materiali inerti provenienti da rifiuti.L’azienda conta oggi la partecipazione azionaria di importanti investitori nazionali e internazionali, oltre a quella del suo presidente, Francesco Borgomeo. Le aziende e i fondi interessati, sotto la supervisione della Flexagon Capital Solutions LLP, soggetto deputato alla collocazione del Grestone bond sul mercato con il ruolo di advisor, sono Fn Investimenti Italia, guidata dall’avvocato FrancescoNovelli, Maris PLC, Halcyon Investment Advisors Limited, Blue Bay, Agar, Cebat Srl e Limitless Earth e Flexagon Capital Management