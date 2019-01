24 gennaio 2019- 10:43 Sberla artica

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - Ciclone artico verso il Sud. Il freddo che ha portato la neve fino in pianura al Nord si sta spostando, concentrando la sua azione sulle Regioni Centro-meridionali. Nonostante al Nord il tempo tenderà a migliorare, si preannunciano notti di ghiaccio. "Avremo 7°C a Torino, 5°C a Milano, 4°C a Bologna e tra gli 8-10°C su Genova e Venezia - fanno sapere da 'ILMeteo.it' -. Freddo al Centro-sud con 6 gradi a Firenze, 7 a Roma per poi scendere verso Sud, dove troveremo 7-8°C a Napoli e 10°C a Palermo".Nelle prossime 24-48 ore è attesa una vera sberla artica al Nord con picchi notturni di parecchi gradi sotto lo zero. Ad esempio, aggiungono gli esperti, "prevediamo Cuneo -7, Bolzano -8, Milano e Bologna fra i -2 e i -3°C". Al Centro "diminuzione delle temperature minime che si avvicineranno molto allo zero, se non sotto come a Firenze (-3°C)". Meno rigido il Sud, dove si avranno in media valori attorno ai 7-8°C.DOMENICA - Fra domenica e lunedì, infine, "l'arrivo di un nuovo vortice di bassa pressione sull'Italia porterà ad una nuova diminuzione dei valori massimi su tutto il Paese".