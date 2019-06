14 giugno 2019- 11:34 Sblocca cantieri: Boccia, 'primo passo crescita, ora sbloccare lavori'

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - Il dl Sblocca cantieri "è un primo passo, sicuramente da migliorare e implementare" per affrontare la questione della crescita del paese. Così il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia all’assemblea delle imprese europee dei Trasporti, Anita. Il provvedimento "entra nella sensibilità della questione temporale italiana, in quanto tempo possiamo cantierare".Da qui l’auspicio del presidente di Confindustria: "speriamo - conclude -che quanto prima si sblocchino tutti i cantieri sarebbe un'operazione anticiclica e si collegherebbero in periferia a centro per una società inclusiva".