4 giugno 2019- 14:32 Sblocca Cantieri: Buia, 'temiamo sospensione Codice appalti, servono certezze'

Roma, 4 giu. (AdnKronos) - "Temiamo una sospensione del Codice così come è stata indicata in maniera generica. Abbiamo paura del vuoto normativo e pensiamo che in questo momento ci sia bisogno di certezze". Così Gabriele Buia, il presidente dell’Ance sullo sblocca-cantieri e il codice degli appalti, intervenendo al Giornale Radio Rai. "Non possiamo dalla sera al mattino adottare un nuovo comportamento procedurale. Dobbiamo essere determinati affinché ci possa essere un cambiamento, ma destinato a essere recepito prima dalle stazioni appaltanti e dalla Pubblica Amministrazione", sottolinea Buia."Auspico che ci sia una attenzione particolare alle esigenze della categoria che non sono chiaramente dettate dalla voglia di parte, come abbiamo sempre detto, di avere le mani libere, assolutamente. Noi vogliamo regole certe per tutti, semplici, facilmente interpretabili per fare in modo che la Pubblica Amministrazione non entri in quello stallo in cui è oggi", sottolinea Buia."Il governo ha detto che ci sarà una nuova legge delega e un nuovo regolamento. Auspichiamo un nuovo regolamento e l’inizio del percorso della nuova legge delega che poi può portare veramente alle semplificazioni che sono state annunciate. Ma dobbiamo farlo in maniera graduale", rileva.