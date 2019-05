29 maggio 2019- 17:49 Sblocca cantieri: Candiani, 'in dl premiamo enti locali virtuosi'

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - "Sono stati approvati nelle commissioni Lavori pubblici e Ambiente del Senato due emendamenti al decreto 'Sblocca cantieri' per andare incontro ai Comuni che richiedono, e hanno richiesto nel 2018, fondi ministeriali per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio". Così il sottosegretario all'Interno Stefano Candiani, delegato alla Finanza degli Enti Locali.Con le due modifiche apportate al testo, le regole della legge di Bilancio 2019, sottolinea, "saranno applicate anche ai finanziamenti già stanziati per il 2020, premiando così anche gli Enti Locali più virtuosi. Sono modifiche di buonsenso. Mano tesa dello Stato in aiuto ai territori. Si garantisce l'accesso ai finanziamenti a tutti i Comuni, a partire da quelli coi conti in ordine e dalla gestione virtuosa. Abbiamo deciso di cambiare le regole, che fino ad ora hanno privilegiato i Comuni con i bilanci in rosso. E' nostra intenzione fare in modo che, pur mantenendo il sostegno a chi ha difficoltà di bilancio, i finanziamenti statali e quindi i soldi dei cittadini vengano assegnati a partire da quei Comuni che dimostrano responsabilità nella gestione dei propri conti", conclude.