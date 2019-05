28 maggio 2019- 21:27 Sblocca cantieri: Codacons, bene telecamere in asili e case cura anziani

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - "Bene" per il Codacons l’approvazione, da parte delle commissioni Lavori pubblici e Ambiente del Senato, dell'emendamento bipartisan al decreto sblocca cantieri che introduce l'obbligo di installare telecamere in tutte le aule delle scuole dell'infanzia e in tutte le strutture di assistenza e cura di anziani e disabili."Si tratta di un provvedimento che il Codacons e i cittadini chiedevano da oltre 10 anni - spiega il presidente dell'associazione dei consumatori, Carlo Rienzi - In Italia infatti si sono moltiplicati in modo allarmante i casi di maltrattamenti a danno di bambini e anziani portati alla luce solo grazie alle telecamere installate dalle forze dell’ordine in asili e case di cura, dopo le segnalazioni di genitori e parenti delle vittime di abusi"."Non passa giorno senza che i mass media raccontino di maestre arrestate per violenze sui bimbi o di maltrattamenti su anziani e disabili nelle strutture sanitarie – prosegue Rienzi – In tal senso la videosorveglianza è l’unico strumento realmente utile a prevenire tali reati e a punire con certezza i responsabili delle violenze".