30 maggio 2019- 21:00 Sblocca cantieri: Delrio, 'inaudita gravità sospensione codice appalti'

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "La sospensione per due anni del codice degli appalti, così come prevista da un emendamento della Lega, è atto di inaudita gravità. Se dovesse effettivamente essere approvato, il decreto che già conteneva norme ritenute dall’Autorità anti corruzione 'pericolose e preoccupanti' non farebbe che agevolare le infiltrazioni della criminalità, la corruzione e l’attacco alla salute e ai diritti dei lavoratori". Lo afferma Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera."A rendere il quadro ancora più allarmante -aggiunge- è che sia stato il ministro dell’Interno ad avanzarla. Così non si rilanciano né gli investimenti pubblici né si facilita l’apertura dei cantieri ma si spiana la strada all’illegalità e i parlamentari della Lega e del Movimento Cinquestelle si assumerebbero una pesante responsabilità votandolo".