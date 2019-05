31 maggio 2019- 14:12 Sblocca cantieri: Landini, 'Salvini non faccia gazzarra ma affronti problemi'

Roma, 31 mag. (AdnKronos) - "Salvini invece di fare gazzarra affronti problemi, entri nel merito delle questioni che devono essere affrontate e cambi leggi sbagliate". Così il leader Cgil, Maurizio Landini a margine delle celebrazioni Oil. "Perché - sottolinea - se in Italia il più grande processo alla 'Ndrangheta è stato fatto a Reggio Emilia non a Reggio Calabria qualcuno dovrebbe rifletterci: non è che la gente non viene ad investire perché ci sono troppi diritti ma non investe perché c è da pagare i pizzi, troppa mafia, troppa 'Ndrangheta". "E trovo singolare che uno che è Ministro dell’Interno dica che le leggi vanno bloccate per due anni o che servano altri condoni fiscali. Lui è quello che le leggi le fa applicare non che le sospende", conclude Landini.