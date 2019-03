18 marzo 2019- 16:22 Scala: cda, nessun percorso avviato per ingresso sauditi

Milano, 18 mar. (AdnKronos) - Il consiglio di amministrazione del Teatro alla Scala "ha deliberato la restituzione della somma" versata nei giorni scorsi dal principe saudita Badr al Saud, ma "resta aperto a considerare nuovi progetti di collaborazione da formulare in conformità alle procedure". E' quanto riporta il comunicato del cda della fondazione lirica, confermando la linea già illustrata dal presidente, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Preso atto che in data 4 marzo è stato effettuato da parte del principe Badr al Saud un versamento non conforme alle procedure previste dallo Statuto per il concorso alla fondazione, il consiglio ha deliberato la restituzione della somma. Di conseguenza non esiste oggi nessun percorso avviato per l’ingresso in Consiglio di Amministrazione", spiega ancora la nota.