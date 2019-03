18 marzo 2019- 18:04 Scala: Fontana, 'cda ha deliberato in autonomia, scelta che condivido'

Milano, 18 mar. (AdnKronos) - "Ho grandissimo rispetto per la decisione del consiglio d'amministrazione del Teatro alla Scala che, come è suo compito, ha deliberato in estrema autonomia. È una scelta che condivido". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine dei lavori del Tavolo territoriale convocato a Bergamo. Quanto alla nota di ieri, dove ha paventato il licenziamento del sovrintendente Alexander Pereira per i due bonifici versati a loro insaputa dai sauditi, "mi ero espresso in termini molto duri rispetto alla improvvisa scoperta dell'arrivo di denaro, un fatto inopportuno che, mi pare lampante, è stato ribadito anche dallo stesso cda".