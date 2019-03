18 marzo 2019- 15:31 Scala: Sala, 'di successione Pereira si discuterà tra almeno un mese'

Milano, 18 mar. (AdnKronos) - Nel corso del cda della Scala che si è tenuto questa mattina non si è parlato della successione al sovrintendente Alexander Pereira, il cui mandato scade nel 2020, ma ci vorrà ancora "un mese o un mese e mezzo" prima che la cosa possa arrivare al consiglio. E quindi fine aprile o maggio. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rispondendo alle domande dei giornalisti. "Lo stato delle cose è il seguente: Egon Zehnder (il più noto cacciatore di teste a cui Sala stesso ha dato mandato per trovare il successore, ndr) gestisce la ricerca: a oggi sono arrivati a una short list ancora molto larga, nelle prossime settimane si muoveranno per fare una verifica della disponibilità e reputo che in un mese, o un mese e mezzo saranno in grado di portare alla decisione del cda una vera short list". Secondo Sala, la questione degli accordi con i sauditi, "non inciderà sulla scelta" ed è presto anche per immaginare un affiancamento a Pereira, che potrebbe essere ancora tra i candidati per una 'sovrintendenza-bis'.