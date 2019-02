1 febbraio 2019- 22:10 Scavone perde i sensi, rinviata Lecce-Ascoli

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - La partita di serie B tra Lecce e Ascoli è stata rinviata per l'incidente occorso a Manuel Scavone. Il centrocampista salentino dopo appena 30 secondi dall'inizio della sfida e' caduto pesantemente a terra in seguito ad uno scontro aereo con un avversario, perdendo i sensi. Il giocatore e stato subito soccorso dai sanitari e poi trasportato in ospedale dopo aver ripreso coscienza. Il match dovrebbe essere recuperato già domani.