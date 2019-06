3 giugno 2019- 14:32 Scherma: Orlando, 'privilegio Palermo Capitale italiana'

Palermo, 3 giu. (AdnKronos) - "Palermo, quest’anno dichiarata Capitale italiana della scherma, ha già vinto ospitando la Federazione e i Campionati italiani di scherma". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando partecipando alla cerimonia, a Palazzo dei Normanni, per i 110 anni della fondazione della federazione italiana scherma. "Celebriamo in questi giorni i primi 110 anni della Federazione italiana di scherma e lasciatemi dire che è un privilegio poter festeggiare questo prestigioso anniversario nella nostra città" ha aggiunto il sindaco. "La Federazione e gli atleti non si sono limitati ad atterrare a Palermo ma hanno vissuto questo periodo di avvicinamento alla competizione in un’ottica di comunità - ha detto Orlando facendo riferimento ai Campionati italiani assoluti che si terranno in città dal 6 al 9 giugno - Amo ripetere 'chi arriva a Palermo diventa palermitano' e posso dire che sia la Federazione sia gli atleti sono dei veri palermitani. Sono talmente palermitani che gli verrà concessa l’occasione di disputare le fasi finali della competizione in piazza Bellini".