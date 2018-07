9 luglio 2018- 07:01 Schiaffo norvegese

(AdnKronos) - Dallo schiaffo di grandine alla bomba africana. La nuova settimana sarà caratterizzata da due eventi principali: una nuova fase di maltempo pilotata dalle correnti norvegesi e il ritorno in grande stile dell'anticiclone africano Caronte. Dopo un lunedì soleggiato ed estivo, da domani, avvertono gli esperti di 'IlMeteo.it, la rapida discesa di una bassa pressione norvegese che raggiungerà repentinamente le Alpi farà peggiorare il tempo dapprima sull'Alto Adige e poi sul Friuli Venezia Giulia con qualche temporale.Tra mercoledì giovedì innescherà inoltre fenomeni violenti anche sulla Pianura padana con grandinate e locali trombe d'aria, scatenate proprio da quest'aria più fredda di origine scandinava che riuscirà ad entrare dalla Porta della Bora attraverso l'altipiano del Carso. Sarà un vero e proprio attacco vichingo al cuore dell'Estate, ma in poche ora passerà perché dall’Africa è pronto un nuovo colpo di scena.Venerdì e sabato infatti tornerà con estrema violenza Caronte, l'anticiclone africano: il caldo aumenterà prepotentemente al Centro-Sud e poi anche al Nord, acquistando caratteristiche addirittura sub-tropicali: il sole e il caldo saranno implacabile e si toccheranno 37°C in Calabria e Puglia e 42°C sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. Come spesso è accaduto in questa turbolenta estate, anche questa ondata di caldo sarà un fuoco di paglia: già nel corso di domenica 15 una forte perturbazione nord-atlantica - pilotata dal Ciclone Islandese - comincerà a seminare violenti temporali al Nord che poi successivamente nel corso si propagheranno anche al Centro e parte del Sud.