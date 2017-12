SCHIANTO PANDA-TIR: MORTA 58ENNE

13 dicembre 2017- 15:45

Avezzano (L’Aquila), 13 dic.- (Adnkronos) - Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulle strade della Marsica lungo l’arteria che collega Antrosano con Cappelle dei Marsi. Una donna di 58 anni, G.G., alla guida di di una Fiat Panda, è andata a schiantarsi contro un camion che proveniva dalla direzione di marcia opposta. L’urto è stato tremendo e per la donna non c’è stato nulla da fare: quando sono arrivati i soccorsi e i sanitari del 118 aveva già cessato di vivere. Polizia e carabinieri stanno ancora ricostruendo le cause dell’incidente ma è molto probabile che a determinare l’urto sia stato l’asfalto reso viscido dalla pioggia.