4 marzo 2019- 18:22 Sci: assessore veneto, 'per Cortina 2021 pronto piano potenziamento viabilità' (3)

(AdnKronos) - “Fondamentale importanza ha anche – precisa l’assessore De Berti - la risoluzione del nodo viario di Longarone che costituisce forse il principale elemento che potrà garantire di evitare i sempre più frequenti stati di congestione in cui si trova la SS 51 in occasione di punte di traffico turistico, sia invernale che estivo. Le code che settimanalmente interessano questa arteria viaria impongono di individuare una soluzione condivisa per bypassare l’abitato di Longarone, garantendo non solo migliore accessibilità al Cadore, al Comelico e alla valle d’Ampezzo, ma anche maggiore facilità di accesso alla zona industriale di Longarone e al polo fieristico principale della provincia di Belluno. La vivibilità stessa del paese di Longarone ne trarrà sicuro vantaggio”. Analogamente l’assessore De Berti ha rimarcato la necessità che Cortina, come la perla delle Dolomiti, abbia un bypass stradale completo.“Tali interventi non potranno essere realizzati entro il 2021 – prosegue la De Berti - essendo necessario procedere alla progettazione, approvazione e realizzazione di opere complesse, qualunque sia la soluzione progettuale che verrà adottata fra quelle che i tecnici stanno valutando. Tuttavia tali opere, assolutamente necessarie per la viabilità del bellunese, potrebbero essere fruibili già prima dell’evento olimpico del 2026, per il quale Cortina e Milano sono candidate con Stoccolma”.“Per il bellunese è il momento di scegliere – conclude l’Assessore - anche le comunità locali devono avere la consapevolezza che si tratta di un’occasione unica. Oggi, anche grazie ai grandi eventi quali i Mondiali 2021 e la candidatura alle Olimpiadi Invernali 2026, l’attenzione verso questa parte del Veneto è massima, tanto da parte della Regione quanto che dalle autorità statali. Gli enti locali devono essere capaci di cogliere le opportunità di sviluppo che si possono generare, avendo la capacità di decidere nell’interesse del territorio e della sostenibilità ambientale ed economica”.