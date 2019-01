17 gennaio 2019- 17:42 Sci: CdM, a Cortina Mowinckel e Suter si aggiudicano le prime due prove (2)

(AdnKronos) - Venerdì, la prima discesa del programma, con partenza alle ore 12, che sarà il recupero della gara cancellata la scorsa settimana a St. Anton, in Austria. Il meteo prevede un po' di neve fino a giovedì sera, ma un netto miglioramento per la mattinata di venerdì e quindi la gara dovrebbe svolgersi nelle condizioni più regolari.Atlete entusiaste per la nuova zona d'arrivo, la già denominata "terrazza di Rumerlo", e per le nuove strutture di accoglienza in pista e fuori. È atteso il pubblico delle grandi occasioni.Le gare di sabato e domenica saranno trasmesse in chiaro da Rai 2, per il territorio italiano.Parola alle protagoniste: Ilka Stuhec ha sottolineato: "Non sono completamente soddisfatta delle mie prove, ma siamo ancora alle prove. La pista è bella, c'è ancora un po' di neve qua e là, ma il mio feeling è buono e sono convinta che sarà una bella gara domani".