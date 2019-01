17 gennaio 2019- 17:42 Sci: CdM, a Cortina Mowinckel e Suter si aggiudicano le prime due prove (3)

(AdnKronos) - Lindsey Vonn ha spiegato: "E' stato fantastico ritornare al cancelletto, ero anche un po' nervosa, avevo un paio di farfalle nello stomaco. Ho fatto qualche errore, ma tutto sommato sono abbastanza positiva".Nicol Delago ha detto: "Mi sono sentita meglio nella seconda prova e adesso voglio lavorare su questa in vista della gara. Cerco di continuare a concentrarmi sulla prestazione e di cercare in ogni gara di dare il massimo".Secondo Nadia Fanchini: "Se si prendono le linee giuste la pista è molto bella. La neve è abbastanza facile e non ci sono problemi particolari: si può spingere. Le modifiche non hanno cambiato troppo la discesa, per quanto mi riguarda non ho sentito grosse variazioni".E Federica Brignone ha concluso: "Ci sono tratti molto belli e abbastanza facili. La neve è ancora un po' soffice, ma probabilmente domani sarà migliore. Mi sono trovata bene, ma non facevo discesa da più di un mese e ho fatto i miei errori. È cambiato tutto e penso che il parterre sia fantastico perché c'è l'opportunità di arrivare in mezzo ad un'arena piena di pubblico".