29 dicembre 2018- 17:25 Sci: Fontana, doppietta Paris miglior spot nostra candidatura a Olimpiadi

Milano, 29 dic. (AdnKronos) - "Grazie e complimenti a Dominik Paris che ha impreziosito con due capolavori le eccezionali giornate di sport organizzate a Bormio in occasione della Coppa del Mondo di sci. Uno spot migliore per l'Italia, la Lombardia e la Valtellina, in vista della candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026, non poteva esserci". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la vittoria dell'azzurro Dominik Paris nel Super G di oggi a Bormio."Adesso -continua Fontana- avanti tutta per fare in modo che la nostra regione con Milano, e Cortina con il Veneto, raggiungano l'importantissimo traguardo dei giochi olimpici invernali del 2026".