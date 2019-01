22 gennaio 2019- 11:46 Sci: il Veneto si candida per i Campionati Protezione Civile 2020

Belluno, 22 gen. (AdnKronos) - Su proposta dell’assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, la Giunta regionale del Veneto ha approvato la delibera con cui si avvia il percorso per ospitare in Veneto la XVII edizione dei Campionati Italiani di Sci 2020, aperti ai volontari della Protezione Civile e a tutte le componenti dei vari livelli del Sistema, che vedranno gli atleti impegnati in attività agonistiche e di squadra legate ai diversi sport invernali.“In un momento di particolare difficoltà per la montagna bellunese – spiega l’assessore Bottacin – ho ritenuto che questo tipo di manifestazione, che coinvolge quasi un migliaio di atleti spesso accompagnati dalle rispettive famiglie, possa essere un ottimo volano per continuare a sviluppare e promuovere la cultura di protezione civile ma anche come momento di promozione turistico-sportiva del territorio”. L’evento, che si svolgerà tra gennaio e febbraio 2020, sarà infatti occasione anche per un momento formativo specialistico di livello nazionale e un utile momento di confronto e riflessione per tutte le componenti del Sistema, organizzato dalla Regione in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.