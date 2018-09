20 settembre 2018- 19:12 Sci: presentata a Bormio Coppa del Mondo sci alpino

Milano, 20 set. (AdnKronos) - E' stata presentata questa mattina, a Bormio, in provincia di Sondrio, la Coppa del Mondo di sci alpino che si terrà proprio nella località valtellinese il 28 e 29 dicembre prossimi. "La Coppa del Mondo di sci alpino si terrà sulla pista più bella al mondo, la mitica Pista Stelvio di Bormio", ha dichiarato l'assessore regionale alla Montagna, Massimo Sertori. La Pista Stelvio è "una tra le eccellenze valtellinesi che Regione Lombardia mette a disposizione di tutto il mondo".La Coppa del Mondo di sci è "una manifestazione molto importante -ha continuato l'assessore- che vede, anche in questa edizione, un'unità di intenti da parte di tutto il territorio, oltre a un impegno fattivo di molti cittadini valtellinesi, che si stanno adoperando per cercare di coordinare l'evento, e che, anche grazie alla diretta televisiva su Rai 2, rappresenta una straordinaria opportunità", dal momento che "darà risalto a livello internazionale alla Valtellina, ma anche lustro all'intera Lombardia".L'assessore ha quindi ringraziato il sindaco di Bormio, gli enti locali e la Federazione italiana sport invernali (Fisi), che hanno sostenuto l'evento anche per le importanti ricadute sul territorio: "Un ringraziamento va inoltre all'associazione Cancro primo aiuto -ha aggiunto Sertori- perché la solidarietà in una manifestazione come questa è fondamentale, e ad Areu, ospedale di Sondalo e asst di Sondrio che, garantendo un supporto sanitario costante, permettono che le gare possano svolgersi in totale sicurezza".