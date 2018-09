20 settembre 2018- 19:12 Sci: presentata a Bormio Coppa del Mondo sci alpino (2)

(AdnKronos) - La Pista Stelvio, inaugurata nel 1982 per la prima edizione di World Series ed entrata in questi ultimi 30 anni nella storia dello sci alpino internazionale, sarà ancora una volta teatro di una nuova importante manifestazione sportiva, la Coppa del Mondo di sci alpino che si svolgerà il 28 e 29 dicembre. Campioni da tutti i Paesi e diverse specialità si misureranno nella discesa libera maschile (28 dicembre) e nel supergigante maschile (29 dicembre) su uno dei tracciati più difficili al mondo. "Ancora una volta gli impianti sciistici della Lombardia saranno protagonisti di un evento internazionale -spiega l'assessore regionale a Sport e Giovani Martina Cambiaghi-. Siamo felici di ospitare la Coppa del Mondo di sci, una manifestazione importante per il nostro territorio, che portera' indotto in tutta la Valtellina. Siamo anche consapevoli che quella della Coppa del Mondo è solo una tappa di avvicinamento per rodare la macchina organizzativa in previsione delle Olimpiadi invernali del 2026: per ora ancora un sogno, che vogliamo diventi presto realtà".