18 gennaio 2019- 17:40 Sci: Zaia, 'tutti pronti per i Mondiali di Cortina 2021'

Venezia, 18 gen. (AdnKronos) - “Non mi invento nulla quando affermo che per le opere propedeutiche ai Mondiali di sci alpino di Cortina del 2021 siamo alla stretta finale. Il sollecito del sottosegretario Gava agli enti istituzionali preposti alle valutazioni di impatto ambientale a fare presto e bene, nel rispetto delle leggi vigenti, va esattamente in questo senso”. Lo afferma il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, in riferimento a quanto scritto dal sottosegretario Vannia Gava, in una lettera inviata oggi al ministro dell’ambiente, al presidente della Commissione Via e al direttore Valutazioni Ambientali.“Con Anas, Veneto Strade e Ferrovie dello Stato – precisa Zaia – stiamo affrontando i nodi della viabilità e della mobilità di persone e cose per far sì non solo che i Mondiali risultino all’altezza della tradizione di una delle località sciistiche più importanti a livello internazionale, ma che la manifestazione del 2021 sia l’incubatore delle Olimpiadi del 2026. In altre parole, un’adeguata preparazione di Cortina ai Mondiali è un’ottima carta da visita da presentare al CIO, chiamato entro la prossima estate a decidere tra la nostra candidatura e quella di Stoccolma”. “Ringrazio quindi la sottosegretaria Gava per questa indispensabile allerta a tutti i soggetti che saranno coinvolti nell’operazione – conclude Zaia – e ribadisco che la Regione farà al meglio la sua parte”.