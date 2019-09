10 settembre 2019- 12:23 Scienza: Verona, apre il 'Children's Museum', dedicato ai bambini (2)

(AdnKronos) - "Il sostegno attivo di Fondazione Cariverona a Children’s Museum s'inserisce in una consolidata attenzione istituzionale alle sfide molteplici e cruciali poste dall'education. – commenta il presidente di Fondazione Cariverona Alessandro Mazzucco – Children’s Museum vuole offrire opportunità di conoscenza e formazione modulate sui livelli di apprendimento di età infantili, integrate con la interpretazione libera, giocosa propria dell’intelletto vivace dei fanciulli, di qualità garantita da competenza scientifica: è una missione di forte significato civile, rivolta alle nuove generazioni di una società fondata sulla conoscenza quale base fondamentale dello sviluppo sociale, culturale ed economico"."Divertimento, voglia di conoscere e tanta curiosità. La risposta dei primi bimbi entrati al Children’s Museum è la rappresentazione più efficace delle potenzialità di un luogo dove l’esperienza la fa da padrona – spiegano, poi, Lucio Biondaro e Alessio Scaboro, co-founder di Pleaidi e rispettivamente direttore operativo e scientifico di Children’s Museum Verona –. Una visita da cui i giovani portano a casa stupore e nozioni, iniziando così, tassello dopo tassello, a crearsi quel bagaglio culturale che risulterà, poi, fondamentale per la loro vita. Non nascondiamo il nostro orgoglio nell’aver realizzato una struttura moderna e ad alto tasso di innovazione. Siamo certi renderà ancora più attrattiva una città già così affascinante quale è Verona".