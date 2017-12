SCIOLTE LE CAMERE: AL VOTO IL 4 MARZO

28 dicembre 2017- 19:14

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - Si voterà il 4 marzo. Il Consiglio dei ministri, in corso a palazzo Chigi, ha indicato la data delle prossime elezioni politiche, si apprende da fonti di governo.Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver sentito i presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione, ha firmato il decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che è stato controfirmato dal presidente del Consiglio dei Ministri. Ne ha dato notizia un comunicato del Quirinale. Subito dopo, il segretario generale della èresidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, si è recato dai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per comunicare il provvedimento di scioglimento delle Camere. Gentiloni: "L'Italia si è rimessa in moto"