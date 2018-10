26 ottobre 2018- 18:47 Scioperi: a Milano dalle 18 graduale chiusura delle metro

Milano, 26 ott. (AdnKronos) - La circolazione della metro di Milano è stata gradualmente sospesa, dalle 18, per lo sciopero generale nazionale. I treni della M1, M2, M3 e M5 stanno raggiungendo il capolinea per poi fermare le corse. Sulle linee di superficie, bus, tram e filobus, ci sono rallentamenti per traffico intenso.