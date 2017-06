SCIOPERI: ASSTRA, RIFORMARE SUBITO LEGGE 146 (2)

19 giugno 2017- 15:47

(AdnKronos) - Infine, per l'Asstra, la tutela dei servizi minimi, pur avendo avuto una importante funzione di salvaguardia del diritto alla mobilità, ha spesso incontrato di fatto difficoltà organizzative insormontabili dovute principalmente all’incertezza rispetto ai lavoratori partecipanti allo sciopero. La previsione pertanto di un obbligo di dichiarazione individuale preventiva di adesione in combinazione con i sevizi minimi garantiti migliorerebbe sensibilmente la programmazione dei servizi garantiti nonché una più puntuale informazione all’utenza. “Da parte nostra, come rappresentanti delle aziende mettiamo sul piatto, ancora una volta, la disponibilità ad introdurre lo sciopero virtuale” conclude Roncucci.