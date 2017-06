**SCIOPERI: CAMUSSO, NO A RIFORMA MA Sì A LEGGE RAPPRESENTANZA**

22 giugno 2017- 12:59

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - Non serve una riforma del diritto di sciopero ma serve invece una legge sulla rappresentanza. Così il leader Cgil, Susanna Camusso, commenta i dati del Garante sugli scioperi. Dati, spiega, che dimostrano proprio questo: "che i tanti scioperi, soprattutto nei trasporti, sono dovuti alla mancata retribuzione dei lavoratori e ai mancati rinnovi contrattuali, tutte ragioni per le quali non c'è nessuna motivazione che possa far intervenire sul diritto di sciopero".