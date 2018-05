8 maggio 2018- 13:50 Scioperi: Fit, alta adesione controllori Enav, ora contratto

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - “L’alta adesione allo sciopero dimostra il disagio del personale. Ora Enav si dedichi alle proprie risorse umane per rinnovare il contratto e parlare del piano industriale”. Ad affermarlo è Salvatore Pellecchia, segretario generale aggiunto della Fit-Cisl. “Esprimiamo delusione - prosegue Pellecchia - per il comportamento snobbante di Enav. Infatti, a fronte della proclamazione di uno sciopero dichiarato (nel rispetto della legge) per il rinnovo del contratto scaduto da diciassette mesi l’azienda, che continua a fare utili, non ha neppure convocato le parti per tentare di sospendere lo sciopero avviando un percorso negoziale finalizzato a superare la fase conflittuale in atto". "Questo dovrebbe - dice Pellecchia - far riflettere la Commissione di garanzia, che nei confronti dei lavoratori ha sempre un atteggiamento severo, come si evince dalla recente delibera 18/138 sul trasporto pubblico locale”. “Rispetto poi alle previsioni, che non condividiamo, di chiusura di unità produttive con conseguenti disagi per le lavoratrici e i lavoratori interessati e per le loro famiglie, viene da chiedersi se la problematica si sarebbe verificata comunque in assenza di privatizzazione, atteso che l’azienda ha elevate performance produttive. Questi effetti cominciano a essere un prezzo troppo alto sia per le lavoratrici e i lavoratori interessati sia per il Paese”, conclude il sindacalista.