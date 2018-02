SCIOPERI: GARANTE, IN PROSSIMA LEGISLATURA STRUMENTO PER RAPPRESENTATIVITà

9 febbraio 2018- 11:17

Roma, 9 feb- (AdnKronos) - "La prossima legislatura non potrà fare a meno di uno strumento che misuri la rappresentatività dei sindacati ai fini della proclamazione dello sciopero". È questa la priorità indicata dal presidente dell'Autorità di garanzia per gli scioperi, Giuseppe Santoro Passarelli, parlando al convegno organizzato dall'Asstra sul trasporto pubblico locale.Un settore, questo, ha premesso Santoro, dove si registra una reiterazione di scioperi, soprattutto in città come Roma e Napoli. "Sono scioperi - ha detto - posti in essere da piccole sigle sindacali, che non sono rappresentative. Ma- ha sottolineato - gli scioperi proclamati allo stato sono scioperi legittimi perché rispettano le leggi. E questo non è un problema che può risolvere la Commissione di garanzia ma il legislatore". Altro tema affrontato dal Garante è quello della precettazione. "La commissione di Garanzia non è uno sceriffo. Noi possiamo operare attraverso una raccomandazione, come è avvenuto, per evitare scioperi nel trasporto pubblico locale. La precettazione è uno strumento eccezionale e non ordinario, visto che il suo presupposto è quello di un pericolo grave e imminente, e va commisurata con il contesto che in questo caso è quello di reiterazione dello sciopero", ha detto il presidente dell'Autorità secondo il quale "la legge dovrebbe potenziare i poteri della Commissione di garanzia".