26 ottobre 2019- 16:52 Sciopero Roma: Rizzo, 'Di Maio ricordi che diritto conquistato da lavoratori'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Di Maio attacca il diritto di sciopero ed i sindacati di base. Per farlo usa il 'venerdì' in quanto giorno inopportuno a scioperare. Vogliamo ricordare a questo campione del 'non lavoro' che lo sciopero è un diritto conquistato dai lavoratori con sangue e sacrifici". Lo scrive su Twitter Marco Rizzo, segretario del Partito comunista.