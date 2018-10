12 ottobre 2018- 12:06 Scontri in Valsusa, condannati 16 No Tav

Torino,12 ott. - (Adnkronos) - Con sedici condanne e 3 assoluzioni si è chiuso a Torino il processo a carico di militanti e simpatizzanti notav per tafferugli con le forze dell'ordine in Valsusa il 28 giugno 2015 durante una marcia no tav. Complessivamente sono stati inflitti circa 30 anni di reclusione. Le pene vanno da quattro mesi a tre anni e 10 mesi.