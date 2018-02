SCONTRO FRONTALE TRA AUTO E MOTO A OSTIA

8 febbraio 2018- 16:01

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - Scontro frontale questa mattina intorno alle 12.20 tra un auto e una moto in via Tancredi Chiaraluce a Ostia. Ad avere la peggio il centauro, un 42enne, che è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma dove si trova ricoverato in codice rosso. Ferito anche il conducente dell'auto, assistito in codice giallo all'ospedale Grassi di Ostia. In corso le verifiche per chiarire la dinamica esatta dell'incidente.