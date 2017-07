SCOPERTA PIANTAGIONE CANNABIS, ARRESTATO UN INSOSPETTABILE A PALERMO

28 luglio 2017- 10:57

Palermo, 28 lug. (AdnKronos) - Un insospettabile è stato arrestato perché scoperto di avere creato una vera e propria serra per la cannabis nella sua abitazione. E' accaduto a Palermo dove è finito in carcere un incensurato di 57 anni, Ugo Lo Verde. La Polizia i Stato di Palermo ha condotto l’operazione di contrasto ai reati in materia di sostanze stupefacenti nel quartiere cittadino di Bonagia. Già da giorni, gli agenti della Sezione “Antidroga” della Squadra Mobile di Palermo stavano monitorando un’abitazione di via Aloi, all’interno della quale si riteneva che avvenisse una massiccia attività di coltivazione di sostanze stupefacenti. "Al fine di dare riscontro all’ipotesi investigativa, è stata eseguita una perquisizione domiciliare, estesa ai luoghi di pertinenza e, in particolare, ad un piano seminterrato", dicono gli inquirenti. Questa attività di polizia giudiziaria ha dato esito positivo: è stato rinvenuto, all’interno del piano seminterrato, una vera e propria serra, all’interno della quale vi erano oltre 40 piante di cannabis, con fusto alto circa un metro e mezzo ed un impianto di coltivazione molto sofisticato, con tutto l’occorrente per la concimazione, la ventilazione e l’irradiazione di calore delle piante; all’interno di un’abitazione sono state rinvenute altre 20 piante di cannabis, già recise e poste in essiccazione.Questo tipo di coltivazione intensiva garantisce alla sostanza prodotta una percentuale di principio attivo significativamente superiore alla normale cannabis coltivata con metodi tradizionali. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro penale. Per il relativo trasporto dal luogo del ritrovamento è stato, peraltro, necessario utilizzare un grosso mezzo d’opera.Una prima stima approssimativa ha condotto a ritenere che la sostanza stupefacente che sarebbe stata prodotta dalle piante avrebbe potuto rendere, con lo spaccio al minuto, non meno di 50.000 euro di profitto. Il proprietario dell’immobile, Ugo Lo Verde, è stato arrestato nella flagranza dei reati di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana.