23 aprile 2018- 11:23 Scudetto, crolla quota Napoli

Roma, 23 apr. (AdnKronos) - Cambia tutto nelle scommesse sullo scudetto dopo il blitz del Napoli a Torino: il gol di Koulibaly in chiusura di partita vale la prima vittoria degli azzurri allo Stadium ma soprattutto un taglio drastico della quota per il titolo, dove ora la squadra di Sarri e quella di Allegri sono di nuovo testa a testa. Dal 6,00 di cinque giorni fa, subito dopo il turno infrasettimanale, lo scudetto al Napoli, fa sapere Agipronews, è crollato a 2,00 sul tabellone 888sport.it; davanti, così come in classifica, resiste ancora la Juventus, che però è passata da 1,10 a 1,80.