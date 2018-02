SCUOLA: A VERONA PRIMO SEMINARIO SU COME GESTIRE LA SICUREZZA

12 febbraio 2018- 13:38

Verona, 12 feb. (AdnKronos) - Un seminario per spiegare a studenti e docenti come gestire eventi di massima emergenza ed effettuare manovre salvavita. L’iniziativa sarà ospitata per la prima volta in Italia il 15 febbraio, dalle 13.30 alle 18.30, al liceo Montanari e il 16 febbraio, dalle 8.30 alle 14, all’istituto Cangrande di Verona. Nel corso dei due appuntamenti, personale specializzato e operatori medico-sanitari parleranno di nascita del crimine violento e del fenomeno terroristico, di Active Shooters (attacco attivo violento in luoghi pubblici), di cosa fare all’interno della scuola in caso di emergenza, di primo soccorso e di manovre salvavita. Seguiranno anche delle prove pratiche di intervento per soccorso a persone ferite ed auto soccorso.Tutte le scuole veronesi interessate ad aderire al seminario “Selfe Defence” potranno chiedere informazioni o prenotarsi entro il 30 marzo, chiamando il numero 3313721328, o scrivendo agli indirizzi e-mail simonevero75@gmail.com e fvcsafetyprotection@libero.it. Il seminario è organizzato dall’associazione Safety Protection, composta da appartenenti alla Polizia di Stato e alle Forze Armate, con il patrocinio dell’assessorato alle Politiche giovanili del Comune e con il supporto del Provveditorato agli Studi di Verona.